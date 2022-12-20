Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 02:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da seyir halindeki servis minibüsü küle döndü
[Fotograf: AA]
İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Vedat Günyol Caddesi’nde seyir halindeki servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. Sürücü, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın tamamına yayılan alevleri söndürdü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Minibüsün yoldan kaldırılmasıyla caddede kontrollü sağlanan trafik akışı normale döndü.
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