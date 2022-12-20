Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 58 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Başkent'te geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 434 şüpheliden 58'i tutuklandı.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada kent genelinde çeşitli adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ve 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 434 zanlıdan 58'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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