Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yoğun sis: Göz gözü görmedi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Sis nedeniyle ilçe merkezi güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
[Fotoğraf: AA]
Trafik ekipleri sürücülere dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Etiketler: Hatay
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