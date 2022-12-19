Valilikten yapılan açıklamada, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.