Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 87 kişinin yakalandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.
Etiketler: İstanbul
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