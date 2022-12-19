Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 20:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Telefon bataryasının patlama anı kamerada
Karabük'te tamire götürülen cep telefonunun bataryası, kontrol sırasında patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Cep telefonunu tamir ettirmek isteyen kişi, cihazı Kemal Güneş Caddesi'nde bulunan dükkana götürdü.
Arka paneli çıkarılan cep telefonunun bataryası, aniden patladı ve yanmaya başladı.
Bu sırada başka bir cihazla ilgilenen Gökhan Gündoğan, alevlerden son anda kurtuldu.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Karabük
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