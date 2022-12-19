Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde, Murat Şahin ile arasında alacak meselesi olan Mustafa A. tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen tartışmaya Murat Şahin ve Mustafa A.'nın akrabaları da dahil oldu.
Kavga sırasında silahla vurulan Murat Şahin hayatını kaybederken, Mustafa A. ile akrabaları İbrahim A. ve Mehmet A. yaralandı.
Mustafa A. ve İbrahim A.'nın durumu ağır, Mehmet A'nın ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Ankara
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