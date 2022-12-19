Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Ovapınar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Akın ve eşi Gülfer Akın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Akın çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtilen çiftin cenazeleri, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Soba Zehirlemesi
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