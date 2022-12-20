Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheliye gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 44 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 12-18 Aralık'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi.
Aramalarda, 2 bin 593 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 1194 cinsel içerikli kaçak ürün, 1 ton 126 kilogram kaçak tütün, 1000 bandrol, 637 litre etil alkol, 820 paket kaçak sigara, 490 litre kaçak alkollü içki, 31 kaçak cep telefonu, 1 sigara sarma makinesi ve 1 milyon 691 bin 80 makaron ele geçirildi.
Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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