Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 12-18 Aralık'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda, 2 bin 593 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 1194 cinsel içerikli kaçak ürün, 1 ton 126 kilogram kaçak tütün, 1000 bandrol, 637 litre etil alkol, 820 paket kaçak sigara, 490 litre kaçak alkollü içki, 31 kaçak cep telefonu, 1 sigara sarma makinesi ve 1 milyon 691 bin 80 makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.