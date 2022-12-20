Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Mevsimin ilk karı Silivri'nin yüksek kesimlerinde görüldü.
Aralık ayının sonlarına doğru kara kış etkisini yurt genelinde göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmininde bulunmuştu.
Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülmesi bekleniyor.
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı.
Mevsimin ilk karı, Silivri ilçesinin yüksek kesimlerinde görüldü.
İlçenin bazı mahallelerinde başlayan yağış ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji
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