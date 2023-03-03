Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta işçi servisi ile tır çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan servis ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen, Türkiye Taşkömürü Kurumunda mesaiden çıkan işçileri taşıyan servis ile tır, Rat Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan 6 işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Atatürk Devlet hastanesinde tedavi gören işçileri ziyaretinin ardından gazetecilere, "4 arkadaşımız burada ayakta tedavi görüyor. Dişinde ve dizinde problem olan iki arkadaşımız da iyi, çok şükür" dedi.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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