Zonguldak'ta heyelan: Anne ve oğlu göçük altında

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan 82 yaşındaki Perihan Çakar ile oğlu 51 yaşındaki Sait Çakar'ın bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu açıklama yapıyor. https://t.co/9qQsInMW7t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2023

"Bölgede hala heyelan riski var"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bölgede açıklama yaptı.

Karaloğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ekipte, araç gereçte sıkıntımız yok. Hava müsade ettiğinde arama kurtarma çalışmalarına başlayıp bu enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak istiyoruz. 50 saati aşkındır bölgede yağmur yağıyor. Toprak suya doymuş durumda. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını rica ediyoruz. Şu anda hasar alan 1 ev var fakat tedbiren 14 ev boşaltıldı. 42 vatandaşımız tahliye edildi. Bu vatandaşlarımızın hala evlerine girişine izin vermiyoruz. 300'ü aşkın ekibimiz var.

Bölgede hala heyelan riski var. Dikkatli olunmalı. Meydana gelen ilk heyelanda evinde mahsur kalan anne ve oğlu çıkarılmaya çalışılırken ikinci heyelan olmuş, göçük altında kalmışlar. Yerleri az çok tahmin ediliyor. Teknik ekipmanımız var. Önemli olan çalışan arkadaşları riske atmadan bir kurtarma yapmak."

Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.

21 kişi yaralandı

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.