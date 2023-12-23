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Türkiye
AA 23.12.2023 20:10

Zonguldak'ta fırtına: Çatılar uçtu, elektrikler kesildi

Zonguldak'ta fırtına, bazı evlerin çatısının uçmasına ve enerji kesintilerine neden oldu.

Zonguldak'ta fırtına: Çatılar uçtu, elektrikler kesildi

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Yayla Mahallesi Yağcılar Caddesi'ndeki evin çatısı koparak yola düştü. Yerdeki parçaların ulaşımı engellemesi nedeniyle ekipler, temizlik çalışması yaptı.

Bölgede yaşanan arıza sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmasının ardından konutlara yeniden enerji verildi.

Kilimli ilçesinde de garaj çatısının uçma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zonguldak Valiliği, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

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