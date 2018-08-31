Zonguldak'ta FETÖ üyesi 44 sanığa hapis cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda soruşturma açıldı.

Soruşturmaların tamamlanmasıyla il genelinde açılan davalarda, aralarında eski Garnizon Komutanı Birol Şimşek, eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun, "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında, "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarıyla sözde "askerlerden sorumlu abiler"in de aralarında bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davalarda 44 sanık, 2 yıl 11 ay ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Sonuçlanan davalar

FETÖ'nün, "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında, "emniyet örgüt sorumlusu"nun yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 11 sanığa, 2 yıl 11 ay ile 11 yıl üçer ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi. Mahkeme, bir sanığın beraatini kararlaştırırken, tutuksuz 2 kişi hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun 8 yıl 1 ay 15 gün, 5 sanık 7 yıl altışar ay, 3 sanık ise 6 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırıldı.

Aynı mahkemede aralarında eski öğretmen, akademisyen ve örgütün kapatılan kurumlarında çalışanların da bulunduğu 9 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan süreli hapis cezaları verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan "anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçuna iştirakten 15 yıl, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırdı.

FETÖ'nün, sözde "askerlerden sorumlu abiler"inin de aralarında bulunduğu ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada ise 5 tutuklu sanığa, 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verildi.

Darbe girişimi ile ilgili iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski Garnizon Komutanı Birol Şimşek beraat etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık da "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılandıkları duruşmada, 2 yıl 2 ay 7 gün ile 11 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA