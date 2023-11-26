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Türkiye
TRT Haber 26.11.2023 23:10

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi

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