Açık 33.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.06.2025 16:10

Zonguldak'ta doğal gaz patlaması yaşanan 6 katlı bina boşaltıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamanın yaşandığı 6 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

Zonguldak'ta doğal gaz patlaması yaşanan 6 katlı bina boşaltıldı

Velioğlu Mahallesi Afetevler mevkisinde dün 6 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama sonrası ekipler incelemelerde bulundu.

Bina, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün raporu doğrultusunda mühürlendi. 10 hanenin bulunduğu binada yaşayanlar tahliye edilerek yakınlarının ve komşularının yanına yerleştirildi.

Patlamanın yaşandığı dairenin duvarlarının yanı sıra bitişiğindeki daireyi birbirine bağlayan oturma odasının duvarının yıkıldığı görüldü. Binanın duvarlarında da yanık izleri oluştu.

Bu arada, hastaneye kaldırılanlardan Nebahat Topçu ile S.K. taburcu edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan C.P. ile A.P. tedavileri için Ankara'ya sevk edildi, diğer yaralılar Y.D, V.M. ve S.D'nin ise tedavileri sürüyor.

"Sanki bomba atılmış gibiydi"

Nebahat Topçu, gazetecilere, patlama sesiyle deprem olduğunu sandıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

Kapının önünde yatanları gördüklerini anlatan Topçu, "Vücutları yanıyordu. Söndürmek için uğraştık. Daha sonra kendimizi dışarı attık. Apartman bir anda silkelendi, sanki bomba atılmış gibiydi. Camlar kırıldı" dedi.

Topçu, binanın mühürlendiğini anlatarak, "İçeri giremiyoruz. Kimliklerimiz, eşyalarımız içeride kaldı. Komşumuzda yattık. Bu akşam nerede oluruz bilmiyorum. Apartmanda 10 daire var, hepsi tahliye edildi. Ben ambulansla gittim, eşim burada kaldı. Yaralıları görünce tansiyonum yükseldi. Bir saat önce 'gaz kokuyor' diye komşum kapıyı vurdu. Eşim çarşıdan geldi. Patlama oldu" ifadelerini kulandı.

ETİKETLER
Zonguldak Doğal gaz
Sıradaki Haber
Sakarya merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 20 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
İBB'de gayriresmi işleri hukuka uygun hale getirmek için "ajans" kurulduğu iddiası
17:09
Bakan Kurum'dan "kiralık sosyal konut" müjdesi
16:58
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için TTB montajında son gün 30 Haziran
16:57
Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya Savaşı'nda nüfuzunu kullanmasını istedi
16:44
Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi
16:47
Maarif Modeli, OECD'nin öğrenme pusulasına özgün bir yorum getiriyor
Bangladeş’deki Dulhazara Safari Parkı’nda vahşi yaşam
Bangladeş’deki Dulhazara Safari Parkı’nda vahşi yaşam
FOTO FOKUS
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ