Yenidoğan Çetesi davası savcısını tehdit edenlere istenen cezalar belli oldu

Yenidoğan Çetesi soruşturmasın başlatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesiyle ilgili geçtiğimiz ay fezleke hazırlanmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekenin ardından soruşturma tamamlandı.

Savcıyı tehdit edenler hakkında dava

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden şüpheli Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında 66 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile örgüt yöneticileri Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında 48 yıldan 100 yıla kadar hapis cezası istendi.

Zanlılara, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" gibi birçok suçlama yöneltildi.

Savcıya suikast hazırlığı yaptılar

Mustafa Kemal Zengin'in, Tuğçe Toptemel'in serbest kalması için savcı Yavuz Engin'e yönelik tehdidi Aylin Aslantatar ile birlikte planladığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin Mustafa Kemal Zengin liderliğinde hafiyelik sistemi kurduğu kaydedildi.

Zanlıların bu sistemle elde ettiği veriler üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına hukuka aykırı işler için baskı yaptıkları, dosyaları maddi veya başkaca bir çıkar amacı doğrultusunda etkilemeye çalıştıkları vurgulandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.