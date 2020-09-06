Kent merkezinin yanı sıra Kozlu ilçesindeki sahil şeridinin yaklaşık 2 kilometre açığında hortum oluştu.

Hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan kısa bir süre sonra kayboldu.

Bazı vatandaşlar, denizdeki hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

[Fotoğraf: AA]