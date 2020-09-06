Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta denizde hortum meydana geldi. Hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Kent merkezinin yanı sıra Kozlu ilçesindeki sahil şeridinin yaklaşık 2 kilometre açığında hortum oluştu.
Hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan kısa bir süre sonra kayboldu.
Bazı vatandaşlar, denizdeki hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: zonguldak hortum denizde hortumSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 14:39
Son Haberler
- 14:50
- 14:38
- 14:35
- 14:17
- 14:15
Sıradaki Haber
Polisi görünce maske takan yolculara ve şoföre para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz