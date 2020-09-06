Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarda maske ve sosyal mesafe denetimi sırasında bir minibüste maskesiz vatandaşların olduğunu görünce aracı takibe aldı.

Minibüsün sürücüsü ve içerideki yolcuların hiçbirinin maske takmadığını fark eden ve bunu cep telefonu ile görüntüleyen polis, bir süre sonra aracı durdurdu.

Polisin görüntü aldığını fark eden sürücü ve yolcular maskelerini takmaya çalışsa da idari yaptırım cezasından kurtulamadı.