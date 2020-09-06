Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Polisi görünce maske takan yolculara ve şoföre para cezası
Gaziantep'te polis ekipleri, hareket halindeki bir minibüste bulunan vatandaşların maske takmadığını fark edince aracı takip etti. Polisi görünce maskelerini takan minibüs sürücüsü ve 8 yolcuya, 900’er TL para cezası uyguladı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarda maske ve sosyal mesafe denetimi sırasında bir minibüste maskesiz vatandaşların olduğunu görünce aracı takibe aldı.
Minibüsün sürücüsü ve içerideki yolcuların hiçbirinin maske takmadığını fark eden ve bunu cep telefonu ile görüntüleyen polis, bir süre sonra aracı durdurdu.
Polisin görüntü aldığını fark eden sürücü ve yolcular maskelerini takmaya çalışsa da idari yaptırım cezasından kurtulamadı.
Etiketler: gaziantep polis ekipleri gaziantep minibüsSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 13:15
Son Haberler
- 14:17
- 14:15
- 13:55
- 13:43
- 13:58
Sıradaki Haber
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un koronavirüs testi pozitif
Yükleniyor lütfen bekleyiniz