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Türkiye
TRT Haber 24.11.2023 09:21

Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 9 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da, bir denizcinin cesedine de dün ulaşılmıştı.

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