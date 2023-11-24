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Türkiye
AA 24.11.2023 05:20

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışırken geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Ayvalık’tan denize açılan yabancı uyrukluların bulunduğu lastik bot, Ege Denizi’nde Yunan unsurlarınca patlatılarak Türk kara sularına itildi.

Botu fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçerek TCSG-905, KB-4510 ve KB-4305 botuyla bölgeye ulaştı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmen Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişiler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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