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Türkiye
AA 24.11.2023 05:18

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Çanakkale-İzmir kara yolunun Burhaniye Devlet Hastanesi kavşağında, S.I. yönetimindeki otomobil ile A.Ş. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından S.I. yönetimindeki araç refüje çarparak devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan S.I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer araçtaki sürücü A.Ş. ve yanındaki K.Y. ise yaralı olarak Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayatını kaybeden S.I'nın cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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