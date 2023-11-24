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Türkiye
TRT Haber 24.11.2023 08:16

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1129 gözaltı

68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1129 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1129 gözaltı

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