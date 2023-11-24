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HABER GİRİŞ
24.11.2023 08:16
, 24.11.2023 08:17
SON GÜNCELLEME
24.11.2023 08:17
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1129 gözaltı
68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1129 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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