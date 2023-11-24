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Türkiye
AA 24.11.2023 07:43

İzmir'deki yangında dükkan kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir dükkanda çıkan, yandaki iş yerine ve binanın üst katlarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'deki yangında dükkan kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan cep telefonu ve aksesuar dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ile binanın üst katlarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, cep telefonu dükkanı kullanılamaz hale geldi, kasap dükkanı ve üst katlarda hasar oluştu.

Kundaklama iddiası

Görgü tanıkları, motosikletli iki kişinin cep telefonu dükkanına gelerek camı kırdığını ve iş yerini kundaklayarak kaçtığını iddia etti.

Dükkanın 3 ay önce hizmet vermeye başladığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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