Zonguldak'ta batan geminin konumu tespit edildi

AFAD Başkanı Okay Memiş'in açıklamaların öne çıkanlar şu şekilde.

Arama kurtarma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz vatandaşlarımızı sağ olarak nitelendirip arama kurtarma çalışmalarımızı ona göre yürütürüz. Ancak mürettabattan henüz haber alamadık.

Geminin yerini tespit ettik. Limanın tam ucunda, tahmin ettiğimiz yerde bulduk. Derinliği yaklaşık 25 metre olan limanın uç tarafında. Tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarını 9-10 metre yüksekliğindeki dalgalar paramparça etmiş. Orada da çok büyük bir yıkım var. Şu an da şartlar arama kurtarma için uygun. Ekiplerimiz sürekli dalış yapıyor.

Bunun haricindede çok geniş bir alanda yüzey taramasına devam ediyoruz. Drone, helikopter ve uçakla da arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...