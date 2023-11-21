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Türkiye
İHA 21.11.2023 14:08

Kayıp mürettebatın son mesajı ''Hakkınızı helal edin, batıyoruz'' oldu

Zonguldak'ta batan Kafkametler adlı geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında ailesine mesaj atarak helallik istediği ortaya çıktı. Bugün ilk kez bot ve dalgıçlarla gerçekleştirilen gemi ve mürettebatı arama çalışmalarında, gemi batığını yerinin tespit edildiği belirtildi.

Kayıp mürettebatın son mesajı ''Hakkınızı helal edin, batıyoruz'' oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisini ve kayıp 11 personelini arama çalışmaları, 3 gündür devam ediyor.

Zonguldak'ta batan geminin konumu tespit edildi
Zonguldak'ta batan geminin konumu tespit edildi

Hava şartlarının dönmesinin ardından ilk kez kayıp gemi sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından aranmaya başlandı. Yapılan aramalarda ise kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi.

Kayıp mürettebatın son mesajı ''Hakkınızı helal edin, batıyoruz'' oldu

Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Kayıp gemi mürettebatını arama çalışmaları devam ederken mürettebatın yakınları ise gelecek umutlu haberi bekliyor. Geçen her dakika umutları azalan aileler, göz yaşları içerisinde yapılan arama çalışmalarını takip ediyor.

"Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu"

Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ''Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti.

Kayıp mürettebatın son mesajı ''Hakkınızı helal edin, batıyoruz'' oldu

Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, ''Ağabeyim Mustafa sabah saat 10:09 sıralarında, babam Mehmet Nacar'ın telefonuna, 'Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz' yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık. Şu an elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Hiç bir haber yok, bilgi yok'' diye konuştu.

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