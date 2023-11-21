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Türkiye
AA 21.11.2023 13:25

Yayla yolunda mahsur kalanların yardımına ormancılar yetişti

Bolu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi orman ekiplerince kurtarıldı.

Yayla yolunda mahsur kalanların yardımına ormancılar yetişti

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde pazar günü etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 kişi yayla yolunda mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Balıklı Yaylası ile Taşkesti arasındaki yol güzergahında mahsur kalanların ihbarı üzerine Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü personeli harekete geçti.

Greyder ve hizmet aracıyla bölgeye giden ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda yolda mahsur kalan otomobildeki 3 kişi ile bir kamyon şoförünü kurtardı.

Kurtarılan kişilerin, orman personeli tarafından Taşkesti beldesine ulaşmaları sağlandı.

Yayla yolunda mahsur kalanların yardımına ormancılar yetişti

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