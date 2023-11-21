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Türkiye
AA 21.11.2023 13:21

Afyonkarahisar'da sobadan sızan gaz 2 can aldı

Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da sobadan sızan gaz 2 can aldı

Merkeze bağlı Alcalı köyünde yaşayan Mehmet Ünlü, çocukları Şükriye (17) ile Tevfik (15) Ünlü'nün soba bulunan odalarında hareketsiz yattığını gördü.

Baba Ünlü 112'ye ihbarda bulundu, ardından çocuklarını hastaneye ulaştırmak için kendi aracına alarak Afyonkarahisar'a doğru hareket etti.

Kış aylarının sessiz katili: Karbonmonoksit
Kış aylarının sessiz katili: Karbonmonoksit

Yolda sağlık ekibiyle karşılaşan aile, durumları ağır olan çocukları ambulansa nakletti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ünlü kardeşler, kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Afyonkarahisar Soba Zehirlemesi
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