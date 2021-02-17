Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta 156 köy yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 156 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Kentte sabah saatlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
Zonguldak İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtilerek, 165 köy yolundan 156'sının ulaşıma açıldığı ifade edildi.
Açıklamada, kapalı diğer yolların açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz