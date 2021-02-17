Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 25 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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