Açık 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.06.2024 22:50

Zonguldak Valiliğinden batan yük gemisinin personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliği, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da batan "Kafkametler" adlı yük gemisinin kayıp personelini arama çalışmalarına ilişkin, "Kesim sonrası dalgıçlarla inceleme yapılmış, herhangi bir cenaze emaresine rastlanmamıştır" açıklamasında bulunuldu.

Zonguldak Valiliğinden batan yük gemisinin personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama
[Fotograf: AA]

Valiliğin açıklamasında, Rusya'nın Temryuk Limanı'ndan aldığı yükü 12 kişilik Türk mürettebatıyla Aliağa Limanı'na götüren yük gemisinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı'nda askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 saat 10.24'te battığı anımsatıldı.

Arama kurtarmanın beşinci gününde gemideki 5 personelin cansız bedenlerine ulaşıldığı, diğer 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce yapılan 29 Nisan 2024 tarihli basın açıklamasının akabinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında ARAS Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketince, enkazın etrafı ve altı mümkün olduğunca tarandıktan sonra kıç parçadan zincir geçirilerek kesilmiş ve ikiye ayrılmıştır. Kesim sonrası dalgıçlarla inceleme yapılmış herhangi bir cenaze emaresine rastlanmamıştır. Kesim zincirine takılan parçalar güverteye alınmıştır. Enkaz içinden buzdolabı haricinde yüzeye çıkan herhangi bir döküntü olmamıştır. Enkaz içinin bulanık olması görüşü engellemektedir, görüş açıldığında detaylı incelemelere devam edilecektir."

Zonguldak Valiliğinden batan yük gemisinin personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama

Kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik arama çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyon ve işbirliğiyle sürdürüldüğü anlatılan açıklamada, periyodik istişare toplantılarıyla tüm olasılıkların titizlikle değerlendirildiği, somut gelişme yaşandığında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

ETİKETLER
Zonguldak Gemi
Sıradaki Haber
Kilis'te kamyonla taksi çarpıştı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
Biden'dan "İsrail, ateşkes önerisinde sonraki adıma hazır" açıklaması
23:25
YİMER 157, 15 bin kişinin kurtarılmasını sağladı
23:21
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'tan Sagalassos Antik Kenti'ne ziyaret
23:24
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Zehra kentine girdi
23:18
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 tutuklama
23:06
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Netanyahu esirlerin salıverilmesi çabalarını baltalıyor
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'deki Bureyc Kampı'nı hedef aldı
İsrail, Gazze'deki Bureyc Kampı'nı hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ