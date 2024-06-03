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Türkiye
AA 03.06.2024 21:37

Kilis'te kamyonla taksi çarpıştı: 2 ölü

Kilis'te hafriyat kamyonuyla taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kilis'te kamyonla taksi çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: AA]

M.A. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile R.E.E. idaresindeki ticari taksi, Kilis- İslahiye kara yolunun 25'inci kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ticari takside bulunan M.A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kilis'te kamyonla taksi çarpıştı: 2 ölü

Yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H, Ö.A, T.E.H, M.J, M.C, M.C.C, U.M. ve İ.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.E.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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