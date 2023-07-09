Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.07.2023 10:35

Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapatıldı: Heyelan anı kamerada

Zonguldak-İstanbul kara yolu sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Daha sonra aynı bölgede tekrar yaşanan toprak kayması kameralara yansıdı.

Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolu Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi mevkisinde toprak kayması yaşandı.

Güvenlik güçleri, büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor.

Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapatıldı: Heyelan anı kamerada

Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisindeki derenin taşması sonucu köye giden yol ulaşıma kapandı.

Taşma sonucu ayrıca giriş katlardaki bazı iş yerlerini su bastı.

ETİKETLER
Heyelan Zonguldak
Sıradaki Haber
Gürpınar önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Yolda kalan ambulansı itfaiye kurtardı
14:11
Anadolu Otoyolunun Kocaeli geçişinde bağlantı yolu çalışması başlatıldı
14:08
Düzce'de sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı
13:34
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 40'tan fazla ölü
13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı: Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor
13:41
Sağlık Bakanı Koca: Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
Zonguldak'ta heyelan anı kamerada
Zonguldak'ta heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ