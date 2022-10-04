Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Zonguldak ve çevrelerinde öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Zonguldak Yağış Sağanak Meteoroloji
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