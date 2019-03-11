Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanın gelişmesiyle ilgili bölgenin tüm sivil toplum kuruluşlarının ve üst yöneticilerinin büyük beklentisi olduğunu söyledi.

Havalimanında eksik olan teknik sistemin tamamlanmasına ilişkin çalışmalara değinen Özşahin, "Bu halk dilinde ILS diye bilinen bir sistem. Yaklaşık 1,5 yıldır çalışmamızın neticesinde özellikle çevresel düzenlemeler, arazi temini, tesisi konusunda uzun bir zaman kaybettik. Bu çalışmalar bu hafta içerisinde tamamlandı. Bugün de kontrolleri yapmak üzere DHMİ tarafından teknik donanımlı bir uçak geldi. Bu uçak sadece bu teknik sistemler için donatılmış bir uçak. 5 kişilik bir ekip bu sistemin, genel uçuş sisteminin kontrolünü yapacak." diye konuştu.

Özşahin, kısa ve uzun vadeli çalışmaları olacağını dile getirerek, "Pistin uzatılması ve genişletilmesiyle ilgili yaklaşık 2 yıldır bir girişimimiz var. Pistin minimum 600 metre Çaycuma istikametinde uzatılması, mevcut 30 metrelik genişliğin 45 metreye çıkarılması konusunda projelendirilmiş bir çalışmamız var. Bunun bir tarafı kamu yoluyla arazi tahsisi konusunda girişimleri başlatıldı. En kısa zamanda sonuçlanırsa bu havalimanının büyümesiyle ilgili planlamalar mevcut." ifadelerini kullandı.

"Sistem devreye girdiğinde kısa sürede yurt içi ve yurt dışı seferleri başlamış olacak"

Havalimanının Batı Karadeniz bölgesi için önem arz ettiğini vurgulayan Özşahin, şunları kaydetti:

"Bölge insanımızın, özellikle yurt dışında yaşayan insanlarımızın büyük beklentileri var, burayı rahat kullanıyorlar. Bu sistemin devreye girmesiyle en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda iç hat seferlerinin başlamasıyla ilgili hazırlıklar başlatıldı. Bu sistem devreye girdiğinde kısa sürede yurt içi ve yurt dışı seferleri başlamış olacak.

Beklentimiz buradaki hizmetin kesintisiz 12 ay devam etmesini sağlamak. Bu sistem bunu gerçekleştirmiş olacak. Bölge için özellik önem arz eden bir havaalanı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Her şey pozitif vaziyette gelişiyor. Tümüyle bu sistemin devreye alınması halinde, özellikle iç hatlarda Türk Hava Yolları'nın bir çalışması başlatıldı. Yaklaşık 10 gün sonra bu konu hakkında konuşuruz."

Kaynak: AA