Ordu'daki Gölköy Emirler Şehit Bilal Çıtak Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmeni Sevcan Aydemir, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla proje hazırladı.

Aydemir, İstiklal Marşı klibi için farklı illerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere ulaştı. Klipte, 9 farklı ildeki okullardan öğretmen ile öğrenciler, İstiklal Marşı'nın on kıtasını seslendirdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Aydemir, İstiklal Marşı'nın özü olan birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi manevi değerlerden yola çıkarak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğretmen ve öğrencilerle klibi hazırladıklarını dile getirdi.

Çalışmayı iki haftada tamamladıklarını anlatan Aydemir, "Klibi izleyen herkes duygulandı. Özellikle etkinliğe katılan öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Ayrıca velililer de çok güzel tepkiler veriyor" dedi.

Klibin Ordu, Kocaeli, İstanbul, Van, Şırnak, Çorum, Kütahya, Aksaray ve Denizli'deki okullarda çekildiğini belirten Aydemir, "Özellikle öğrencilerimizin vatan, millet aşkıyla bu klibe dahil olması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

Aydemir, kliple farkındalık oluşturmayı başardıkları için mutlu olduklarını, çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: AA