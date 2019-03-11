Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarlasını süren çiftçi tarafından Bizans dönemine ait Altunhisar ilçesi Kınık mevkiinde bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada pulluğu büyük bir taşa takıldı.

Çiftçi, taşın çevresindeki toprağı kazmaya başlayınca ortaya büyük bir küp çıktı. Küpün tarihi olduğunu düşünen çiftçi İl Müze Müdürlüğü’ne olayı haber verdi.

Bölgeye giden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri önce küpün bulunduğu alanın etrafını temizledi. Ardından küpü yerinden çıkarmadan kazı çalışmalarını aşama aşama belgeledi. Küp, etrafı genişletilip, destek noktalarından halatlarla bağlanarak çıkarıldı. Küpün tescilinin yapılarak koruma altına alınacağı bildirildi.

Pişmiş topraktan üretilen, çark yapımı küpte tahıl ve gıda maddelerinin muhafaza edildiğini belirten yetkililer, inceleme sonucu eserin hangi döneme ait olduğunun netlik kazanacağını söyledi.

Kaynak: DHA