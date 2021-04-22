Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ziyarete kapalı nehir kenarında vakit geçirenler uzaklaştırıldı
[Fotoğraf: AA ]
Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında girişi yasaklanan nehir kenarındaki vatandaşlar uzaklaştırdı.
Tunca Nehri kenarındaki yeşil alana, yaya olarak ya da araçlarıyla giren vatandaşlar, ekipler tarafından, tedbirler kapsamında konulan kurallarla ilgili bilgilendirildi.
Salgın tedbirleri kapsamında girişlere kapatılan alanda, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden vatandaşlar, kurallara riayet etmeleri konusunda uyarıldı.
Alandaki vatandaşları uzaklaştıran ekipler, nehir kenarına girişlere şerit çekti.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe Maske Tunca Nehri
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