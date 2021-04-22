Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da işçileri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli-Yukarı Gönderen Mahallesi yolunda meydana geldi.
Ereğli'den Zengen Mahallesi'ne tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Abdullatef Alahmad'ın kullandığı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada minibüste bulunan Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 kişinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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