Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde A.D.'nin ev satışı sonrasında aldığı 315 bin liranın otomobilinin camı kırılarak çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin A.D.'yi tapu müdürlüğünden çıkışından itibaren takip ettikleri ve yabancı uyruklu oldukları belirlendi.

800 saatlik mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını 20 gün boyunca inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Yakalanmamak için kılık değiştirdiler

Üsküdar ve Fatih ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Kolombiyalı 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan Antalya'ya getirilen 3 şüphelinin, yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği, peruk taktıkları, sahte pasaport ile araç ve ev kiraladığı, olay sonrası çok sayıda taksi değiştirdiği tespit edildi.

2 milyon 500 bin liralık hırsızlık

Şüphelilerin Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep ve İzmir'deki tapu müdürlüklerinde de aynı yöntemle 2 milyon 500 bin lira çaldıkları, paraları ise yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.