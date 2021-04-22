Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ülke genelinde yarın yağış beklenmiyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, havanın doğu ve kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Sıcaklıklar, Ankara'da 21, İstanbul'da 18 ve İzmir'de 25 derece civarında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Denizlerde de fırtına beklentisi bulunmuyor.
Etiketler: Meteoroloji
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