Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Abdurrahman Canlı idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 11 Nisan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Aziz Canlı, Ahmet Bingül, Vahap Balcı ve İbrahim Halil Canlı yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vahap Balcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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