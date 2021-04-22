Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 82 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 82 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 82 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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