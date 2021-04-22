Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de eğitim uçağı acil iniş yaptı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, öğretmen ve öğrencinin olduğu eğitim uçağı, bataryalarının azalması nedeniyle Adana'ya ulaşamayınca inşaatı devam eden Çukurova Havalimanı'na iniş yaptı.
Mersin'de, öğretmen pilot Hakan Göktürk, uçuş öğrencisi Deniz Can Çiftçioğlu ile kullandığı uçağın bataryasının, Adana'ya ulaşmalarına yetmeyeceğini belirleyince acil iniş için Çukurova Havalimanı'na talepte bulundu.
Havalimanı yetkilileri de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüyle görüşerek, uçağın inişinin yapılmasını sağladı.
Son Haberler
- 17:38
- 17:43
- 17:30
- 17:31
- 17:40
Sıradaki Haber
Seyir halinde telefona bakanlar daha fazla hata yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz