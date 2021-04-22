Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de FETÖ'ye ilişkin davada yeniden yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstinafın bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık M.Y, önceki savunmasını tekrar etti.
Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını ileri süren M.Y., beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık M.Y.'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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