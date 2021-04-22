Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
14 kişilik minibüsten 68 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis'te jandarma ekiplerinin durdurduğu 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’dan Bitlis’e düzensiz göçmen getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tatvan'da durdurulan 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, 67'si Afganistan 1'i de Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 68 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmen sevkiyatındaki organizasyonda bulunduğu öğrenilen minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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