İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’dan Bitlis’e düzensiz göçmen getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tatvan'da durdurulan 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, 67'si Afganistan 1'i de Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 68 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmen sevkiyatındaki organizasyonda bulunduğu öğrenilen minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.