Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 62 yabancı uyruklu yakalandı: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 62 yabancı uyruklu yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Otobüsteki 53 Afganistan, 6 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Yabancı uyruklulara aracılık ettiği belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, düzensiz göçmenler sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Ankara Düzensiz Göçmenler
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