Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs, yolun ortasında duran sokak köpeğine çarptıktan sonra yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşlar ezilen köpeğin yardımına koştu. Yapılan ilk incelemede köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Köpeğin cansız bedeni belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

"Hayvan çiğnenmiş"

Köpeği her sabah beslediklerini söyleyen Melahat Çakır, “İlk başta uyuyor zannettim. Diğer arkadaş öldüğünü söyledi. Güvenlik kamerasından baktık, hayvan çiğnenmiş. Hayvanın kalkıp yana geçmesini beklememiş. Geldiğimde ölüydü. Belediye ekiplerine haber verdim. Ekipler geldiler, götürdüler. Çok üzgünüz. Her sabah doyuruyordum” dedi.

Çakır, konu ile ilgili olarak polise şikayette bulunacaklarını söyledi.