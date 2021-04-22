Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Aydın Yamalak Sarısı Zeytini' coğrafi işaret alarak tescillendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
"Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" için yapılan coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edilerek tescillendi.
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, bölgeyle özdeşleşen ürünlerin coğrafi işaretli ürünler listesine girmesi için çalışmaları aralıksız sürdüklerini vurguladı.
Aydın Yamalak Sarısı Zeytinin, yüzde 20 yağ oranına sahip erken olgunlaşan zeytin türü olduğunu aktaran Çondur, ürünün en iyi salamuralık zeytin çeşitleri arasında yer aldığını belirtti.
Çondur, coğrafi işaret başvurusu alınmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.
Etiketler: Coğrafi İşaretler
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