Kaza, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi kara yolu üzerinde meydana geldi.

Hüseyin K.'nın kullandığı kamyonetin yokuş inerken fireni boşaldı. Kamyonet, 3 otomobil, bir tanker ve bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet içinde sıkışan sürücü Hüseyin K., itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Hüseyin K. ile çarptığı araçta yaralanan bir kişi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.