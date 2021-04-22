Bartın'ın Ulus ilçesinde kaçak avcıların sırtından vurduğu yaralı karaca, köpekler tarafından kovalanınca köy merkezine kadar geldi. Yarası nedeniyle daha fazla dayanamayan karaca yere yığıldı.

Yardımına koşan hayvanseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ancak karaca kurtarılamadı.

Yapılan incelemede telef olan karacanın ikizlere gebe olduğu anlaşıldı.Kaçak avcıların yakalanması için de çalışma başlatıldı.